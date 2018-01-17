Флешмоб перед примэрией Бельц: Советников Усатого призвали встать на весы. ВИДЕО

Группа бельцких жителей пришла к зданию примэрии и подняла на смех голодовку, объявленную советниками «Нашей партии», заявив, что это инсценировка. Они призвали людей Усатого встать на весы. Участники флешмоба принесли с собой плакаты, на которых было написано: «Приходите, чтобы взвеситься. Диета или котлета», «Мы завершаем Дом-2 и встаем на весы».

Протест стал реакцией на репортаж, сделанный телеканалом Bălți TV, который принадлежит лидеру формирования и примару-беглецу, Ренато Усатому. В кадр случайно попал один из советников «Нашей партии», который давал указания оператору, заявив, что он должен снимать так, чтобы «не было видно продуктов или что-то еще».

Ранее в Интернете появился видеоролик, заснятый в первую ночь после объявления голодовки. На видео видно, как несколько человек заходят в здание примэрии, держа в руках пакеты с продуктами питания.