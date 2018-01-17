YouTube объявил о масштабном истреблении плохих блогеров

Администрация видеохостинга YouTube объявила об изменениях в правилах работы с блогерами, говорится в блоге компании.

В сообщении указывается, что большая часть новых правил направлена на ужесточение требований к монетизации контента.

«Спамеры, подражатели и другие недобросовестные пользователи не смогут навредить нашему сообществу и извлечь выгоду из ваших трудов», — отмечают в администрации.

В новых правилах значится, что для участия в партнерской программе у канала должно быть четыре тысячи часов просмотра за последние 12 месяцев и тысяча подписчиков. Это сделано для того, чтобы недобросовестные блогеры не смогли зарабатывать деньги и влиять на доходы других пользователей.

Новые правила вступают в силу с 20 февраля. По данным YouTube, изменения затронут значительное количество каналов, сообщает lenta.ru

Администрация видеохостинга также планирует обсудить рамки поведения владельцев крупных каналов. Для этого YouTube устроит встречу с авторами крупных каналов.