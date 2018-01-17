ДПМ - лидер по количеству законодательных инициатив, представленных в 2017 году

Парламентские фракции представили 170 законодательных инициатив в 2017 году, согласно статистическим данным. Парламентская фракция ДПМ является автором большинства законодательных инициатив, представив 79 проектов, а депутат Раиса Апольский, председатель Комиссии по праву, назначениям и иммунитету, представила 31 законопроект. Такие данные отражены в статистическом отчете, представленном пресс-службой парламента, который цитирует TV8.

За ДПМ, по количеству представленных законодательных инициатив, следует фракция Партии социалистов Республики Молдова, которая представила 44 проекта. По 11 инициатив зарегистрировали независимые депутаты и депутаты фракции Либерально-демократической партии Молдовы, 10 проектов - фракция Партии коммунистов Республики Молдова, 9- фракция Либеральной партии, а 6 инициатив зарегистрировала Парламентская Европейская народная группа. Большинство проектов представила депутат Демократической партии Раиса Апольский – 31, за которой следует депутат от ПКРМ Оксана Доменти (в декабре прошлого года отказалась от мандата депутата), зарегистрировавшая 7 инициатив. Третье место по количеству законопроектов занимает социалист Андриан Лебединский — 6 проектов. У депутатов было 147 выступлений на заседаниях парламента по законопроектам. 33 раза выступал либерал-демократ Юрие Цап, 9 раз - депутат от ПКРМ Олег Рейдман, а по 6 раз депутат от ДПМ Валентина Стратан и вице-председатель Законодательного органа Валериу Гилецкий.

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