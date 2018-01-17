Найден редчайший довоенный BMW, который гонялся в «Ле-Мане»

В США обнаружили редкий экземпляр спортивного автомобиля BMW 328. Машина почти пятьдесят лет простояла в сарае в Айове, полностью проржавев. Историю купе опубликовало издание Autoweek, а пересказ статьи разместили на сайте Bimmerpost.

На самом деле обнаруженный экземпляр – это облегченное шасси гоночного BMW 328 с новым кузовом, выпускавшимся в то время маркой Veritas. Особую ценность представляет то, что это же шасси использовалось в 1937 году на марафоне «24 часа Ле-Мана», а также на гонках Tourist Trophy и Mille Miglia, где машина на его базе заняла третье место. После этого BMW перестала использовать данный автомобиль для гонок, а его судьба в предвоенный период неизвестна.

После Второй мировой войны автомобиль перевезли в США (вероятно, одним из американских военных) и использовали вплоть до 1966 года. После этого на машине перестали ездить, а в 1971-м продали фермеру в Айове. Он планировал заняться реставрацией спорткара, но так и не приступил к проекту.

Недавно автомобиль выкупили американцы Дерек Фрешауэр и Хит Родни – поклонники классик-каров. Они определили, что перед ними редкий автомобиль, после прочтения журнала о марке Veritas, приобретенного на eBay.

Для оценки машины Фрешауэр и Родни пригласили эксперта, который определил номер шасси и установил его подлинность по базе BMW. Теперь новые владельцы спорткара намерены вложиться в его реставрацию и, возможно, продать на аукционе, пишет motor.ru

Приблизительная стоимость подобной машины после реставрации – не менее миллиона долларов. Обычные дорожные BMW 328 стоят около 500 тысяч долларов, а цены на аналогичные гоночные модели доходят до четырех миллионов долларов.