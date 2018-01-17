В Швеции откроется плавающий отель в виде гнезда

В Швеции готовятся открыть плавающий отель — The Arctic Bath Hotel. Как сообщает The Metro, внешне строение похоже на большое гнездо.

Прямо в центре строения оборудован большой бассейн под открытым небом. Вода в нем будет нагреваться до четырех градусов тепла. По словам владельцев отеля, купание в ледяной воде хорошо сказывается на состоянии здоровья.

Отель позиционируется как оздоровительный центр: кроме купания в холодной воде там также предусмотрен массаж, обертывания и несколько саун. В отеле предусмотрено шесть номеров, каждый из них расположен в отдельно плавающем строении. Там есть камины и большие окна, пишет lenta.ru