Двое полицейских и двое столичных прокуроров задержаны по подозрению в пассивной коррупции

Двоих прокуроров из кишинёвской муниципальной прокуратуры и двоих сотрудников полиции задержали на трое суток по подозрению в пассивной коррупции.

По данным следствия, они получали деньги от фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это трое бизнесменов, которых выпустили из-под предварительного ареста под судебный контроль.



Как пишет портал, deschide.md, подозреваемые вымогали у них 200 тысяч евро, и часть суммы - 75 тысяч - уже получили.



В Генеральной прокуратуре сообщили, что в коррупционной схеме был замешан и бывший полицейский, его тоже взяли под стражу. Всем пятерым грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие, между тем, продолжается. Прокуроры считают, что к схеме причастны и другие люди.





