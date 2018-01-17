Двоих прокуроров из кишинёвской муниципальной прокуратуры и двоих сотрудников полиции задержали на трое суток по подозрению в пассивной коррупции.
По данным следствия, они получали деньги от фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это трое бизнесменов, которых выпустили из-под предварительного ареста под судебный контроль.
Как пишет портал, deschide.md, подозреваемые вымогали у них 200 тысяч евро, и часть суммы - 75 тысяч - уже получили.
В Генеральной прокуратуре сообщили, что в коррупционной схеме был замешан и бывший полицейский, его тоже взяли под стражу. Всем пятерым грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие, между тем, продолжается. Прокуроры считают, что к схеме причастны и другие люди.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW