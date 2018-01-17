Показан первый в мире люксовый танк

Американский телеведущий Джей Лено показал зрителям первый в мире частный люксовый танк. Об этом сообщает Luxurylaunches со ссылкой на телеканал CNBC.

В одной из последних серий передачи автомобильной тематики «Гараж Джей Лено» ведущий встретился с основателями компании по производству частных танков Майком и Джеффом Хоу. Они представили ему первый в мире танк бизнес-класса. Он построен на основе обыкновенного военного танка и покрыт дизайнерскими глянцевыми стеклами.

Братья рассказали, что создание подобного средства передвижение занимает полгода и стоит 500 тысяч долларов. Оно способно справиться с любыми препятствиями на пути лучше внедорожника. Внутри устроены комфортабельные кресла, руль и приборная панель как в автомобиле, пишет lenta.ru