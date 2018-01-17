В Гагаузии ограбили филиал банка

Этой ночью в гагаузском селе Баурчи произошло ограбление филиала Moldova-Agroindbank. Преступники вынесли сейф с деньгами. Эту информацию подтвердил примар Николай Карапиря.

Информация об том, что в филиале банка что-то случилось, поступила сегодня рано утром. На место выехала оперативная группа частного охранного агентства и сотрудники полиции.



Неизвестные проникли внутрь и вынесли сейф с деньгами. Сколько именно – у примара данных нет. По информации портала, преступники похитили около 16 тысяч евро.



Как отметил Николай Карапиря, ранее преступники уже не раз пытались выкрасть деньги из этого филиала банка. В ноябре 2017 года преступникам не удалось вскрыть этот сейф. В нем тогда было около 300 тысяч леев, пишет gagauzinfo.md