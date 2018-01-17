Гражданин Молдовы пытался провезти в чемодане сигареты на 2500 евро

Сигареты с акцизной маркой Молдовы были обнаружены в багаже пассажира авиарейса Кишинев-Париж. Всего в багаже 25-летнего молодого человека было 640 пачек табачных изделий марок Kent и Marlboro.

В ходе допроса молодой человек признался, что вёз контрабандный груз во французскую столицу с намерением продать. В Париже стоимость всей партии составила бы более 2500 евро.

Однако довезти товар до места назначения молдаванину так и не удалось: сигареты были конфискованы. На самого нарушителя был составлен протокол о правонарушении, пишет aif.md.





