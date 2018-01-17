Meizu показала свой первый полноэкранный смартфон

Компания Meizu представила первый полноэкранный смартфон M6s, пишет GSMArena. Устройство получило довольно мощные характеристики при том, что относится к классу бюджетных. Стоимость новинки стартует от 155 долларов за младшую версию.

Аппарат лишен кнопки mBack, а сканер отпечатков пальцев у него расположен на боковой грани, подобно некоторым моделям Sony.

Гаджет основан на платформе Exynos, что является первым случаем для Meizu за последние несколько лет, пишет korrespondent.net

По части других характеристик известно, что новинка получила дисплей с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440 х 720 пикселей, процессор SoC Exynos 7872, 3 ГБ оперативной памяти и от 32 до 64 ГБ встроенной.

Разрешение основной камеры составляет 16 Мп, а фронтальной - 8 Мп. Емкость аккумулятора - 3000 мАч.

Младшая версия смартфона будет продаваться за 155 долларов, а старшая - за 185 долларов.