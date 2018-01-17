Компания Meizu представила первый полноэкранный смартфон M6s, пишет GSMArena. Устройство получило довольно мощные характеристики при том, что относится к классу бюджетных. Стоимость новинки стартует от 155 долларов за младшую версию.
Аппарат лишен кнопки mBack, а сканер отпечатков пальцев у него расположен на боковой грани, подобно некоторым моделям Sony.
Гаджет основан на платформе Exynos, что является первым случаем для Meizu за последние несколько лет, пишет korrespondent.net
По части других характеристик известно, что новинка получила дисплей с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440 х 720 пикселей, процессор SoC Exynos 7872, 3 ГБ оперативной памяти и от 32 до 64 ГБ встроенной.
Разрешение основной камеры составляет 16 Мп, а фронтальной - 8 Мп. Емкость аккумулятора - 3000 мАч.
Младшая версия смартфона будет продаваться за 155 долларов, а старшая - за 185 долларов.
Комментарии
- WhatsApp начал бороться с "письмами счастья"
- Показан первый в мире люксовый танк
- YouTube объявил о масштабном истреблении плохих блогеров
- Обнаружен самый мощный вирус для Android
- «Яндекс» поможет найти попутчиков на близкие расстояния
- Microsoft сделает платным переход с Windows 8.1 на 10
- Блогер рассказал о способе "убить" любой iPhone. ВИДЕО
- Раскрыта дата презентации Samsung Galaxy S9
- Выбраны лучшие автомобили года
- Представлен обновленный седан Kia Forte. ФОТО
- Байкал обмелел ниже критической отметки
- Составлена карта с наиболее и наименее религиозными странами мира
- На Сицилии нашли руины античного города возрастом 2700 лет
- Мусорный коллапс в столичном пригороде: в Трушенах уже несколько дней не вывозят отходы
- В детском саду во Флорештском районе туалет расположен на улице
- Конец инсценировки: подельники Усатого давали указания не снимать пакеты с едой, предназначенные для "голодающих советников". ВИДЕО
- К берегам Японии приплыла лодка с трупами
- В Австралии зрители начали дразнить стонами белорусскую теннисистку. ВИДЕО
- ЦИК заявляет, что некоторые НПО и партии стремятся дискредитировать ведомство за то, что не допустило нарушения закона в случае референдума против смешанного голосования
- В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за сильного ветра и снега
- СМИ узнали, какое наследство оставил жене и дочери Михаил Державин
- Незаконный бизнес с автомобильными запчастями главы советников Усатого
- Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты
- Хирург, оставлявший свои инициалы на печени пациентов, избежал тюрьмы
- В Пакистане второй день идут протесты после изнасилования и убийства шестилетней девочки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вас будут волновать вопросы материального характера. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Мечты должны соответствовать реальности. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW