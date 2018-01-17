Китайцы переименуют модель авто из-за Трампа

Китайский автопроизводитель GAC сменит название модели авто Trumpchi, чтобы избежать ассоциаций с президентом США Дональдом Трампом. Именно эту модель GAC планирует вывести на американский рынок, сообщает The Guardian.

"Название изменится для американского рынка, чтобы избежать неправильной коннотации или недоразумений", - сказал представитель компании.

Модели Trumpchi продаются в Китае уже много лет, а само слово по-китайски означает "легенда", пишет korrespondent.net

GAC, которая ежегодно продает 500 тыс. автомобилей в Китае и еще 13 странах Азии и Ближнего Востока, уже давно объявила о планах стать первым китайским автопроизводителем, который выйдет на рынок США до конца 2019 года.