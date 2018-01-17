На Национальный отбор конкурса Евровидения 2018 было подано 28 заявок

Двадцать восемь заявок было подано на Национальный отбор конкурса Евровидение – 2018.

По словам организаторов, среди тех, кто успел подать заявку, есть опытные артисты, но и молодые, которые впервые будут выступать на большой сцене. В конкурсе будут участвовать: Дойница Герман, Феличия Дунаф, Руслан Цэрану, DoReDos, Лавиния Русу и др.

Отбор представителя будет осуществляться в рамках трех этапов: живое прослушивание, Национальный полуфинал, который состоится 22 февраля, и Национальный финал – 24 февраля.

В конкурсе Eurovision Song Contest 2018, который пройдет в Лиссабоне, Португалия, примут участие артисты из 42 стран. Полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая, а финал - 12 мая, пишет МОЛДПРЕС

Eurovision Song Contest является международным музыкальным конкурсом, организованный European Broadcasting Union (EBU), крупнейшей общественно-политической ассоциацией в Европе. Транслируемое беспрерывно более 60 лет, шоу стало одной из самых продолжительных и популярных телевизионных программ в мире.

В прошлом году представители Республики Молдова, члены группы «SunStroke Project», заняли третье место на Евровидении, с песней «Hey Mamma». Это лучший результат нашей страны в этом конкурсе. Молдова участвует в конкурсе с 2005 года. В том году, группа «Zdob și Zdub» заняла шестое место.