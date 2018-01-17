Окончательное решение: Влад Филат останется в тюрьме

Влад Филат остаётся за решёткой. Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты опубликовала окончательный вердикт. Запрос адвокатов экс-премьера отклонили, в силе осталось решение первой инстанции.

Летом 16-го года Филата приговорили к девяти годам тюрьмы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Под стражей он находится с октября 2015-го. Арестовали его на основании показаний Илана Шора. Тот рассказал, что Филат вымогал у него деньги и ценности на общую сумму 250 миллионов долларов.





