В детском саду во Флорештском районе туалет расположен на улице

В детсаду села Жапка Флорештского района детей водят в туалет на улицу. В здании, построенном в 60-м году и когда-то служившем колхозным складом, канализации нет. Сад посещают 43 ребенка, и каждого приходится сначала одевать, а потом раздевать.

По возвращении воспитатели греют воду и наливают в рукомойники.



Родители говорят, что летом с этим еще можно мириться, но сейчас они опасаются, как бы дети не заболели.



В мэрии говорят, что к осени под детсад отдадут здание местной гимназии. Но чтоб его обустроить, нужен миллион леев. За помощью обратились к правительству Румынии.



"В местном бюджете есть немного денег, и районный совет согласен помочь. Если выиграем проект, сможем довести дело до конца. Переезд планируем на 1 сентября. Но для этого весной нужно начать ремонт", - сказал мэр села Жапка Юрий Паскару.



По данным Национального центра общественного здоровья на конец 2016 года, детей в туалеты на улице водят в 40-ка процентах детсадов по всей стране.



