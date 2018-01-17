Мусорный коллапс в столичном пригороде: в Трушенах уже несколько дней не вывозят отходы

Из столичного пригорода Трушены уже несколько дней не вывозят мусор. Местная профильная компания осталась без водителя, и пока ему не найдут замену, единственный на всю округу мусоровоз простаивает.

Руководителя фирмы, которая занимается эвакуацией мусора из Трушен, найти не удалось. Бухгалтер категорически отказалась комментировать ситуацию перед камерой.



Позже она сообщила, что фирма ищет водителя. Предлагаемая зарплата - 3600 леев.



Мэр села Ион Апостол переадресовал нашего корреспондента к своему заместителю, но Виктор Масляев согласился отвечать на вопросы только за кадром.



Впрочем, некоторые жители Трушен давно отказались от услуг нынешнего контрактора. Они говорят, что фирма требовала покупать только у них мешки для сбора мусоры. Иначе отходы просто не забирали.



"Я уже не хожу к ним покупать эти мешки. Думаю, лучше, чтобы каждый вывозил свой мусор сам. Можно и контейнеры установить, чтобы мусор забирали за определенную плату на специальной машине".



В Трушенах живут 14 тысяч человек.





