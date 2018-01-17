Составлена карта с наиболее и наименее религиозными странами мира

Британское издание Telegraph составило карту уровня религиозности в разных странах мира.

Карта составлена на основе трех опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах. Каждый из опрошенных респондентов отвечал «да» или «нет» на вопрос, считает ли он себя религиозным.

Как показывает карта, наиболее религиозными регионами являются Африка и Ближний Восток, не сильно отстают от них Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.

Лидером является Эфиопия — там верующих 99%, причем в стране много как христиан, так и мусульман. Такой же показатель у Малави, Нигера, Шри-Ланки, Йемена. Например, в Сомали верующих — 98%, в Афганистане — 97%.

Западная, Северная и Центральная Европа по большей части атеистическая, хотя на общем фоне сильно выделяется Польша с показателем 86%.

Вера важна для многих южноевропейских стран, религиозными людьми себя считают 74% итальянцев и 71% греков.

С другой стороны, в число наименее религиозных стран входят Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%) и Чехия (23%), но Китай превосходит их всех с 7%.

В России религиозными людьми себя считают 70% граждан. Для Украины этот показатель равен 73%, для соседней Белоруссии данные резко отличаются — 34%. А, например, в США таковых 56%, пишет moya-planeta.ru