На видео показали "движение" мысли через мозг

Ученые из Калифорнийского университета Беркли смогли визуализировать процесс "движения" мысли через мозг. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале UC Berkeley.

Ролик был создан после проведения учеными экспериментов. В них приняли участие 16 пациентов с эпилепсией, мозг которых нужно было тщательно изучить для определения источника приступов.

Специалисты прикрепили сотни электродов непосредственно к поверхности мозга в ходе процедуры, после чего предложили участникам выполнить разного рода задачи, пишет korrespondent.net

Видео демонстрирует процесс в мозге, которым сопровождалось задание "услышать и повторить" слово. В частности, участникам нужно было повторить слово "важный".

На видео продемонстрирована работа префронтальной коры в ходе обработки слова. Другой видеоролик демонстрирует выполнение мозгом более сложного задания - поиска антонима к услышанному слову.