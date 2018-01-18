Следствие установило, что одной из женщин, совершивших преступление, оказалась мать девочки – 35-летняя жительница Челябинской области. Вместе со своей знакомой она искала "покупателя" невинности своей 13-летней дочери. Женщин задержали сотрудники полиции при передаче им суммы в размере 1,5 миллиона рублей в одном из столичных ресторанов, передает РИА Новости.

"В настоящее время фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Малолетняя девочка помещена в лечебное учреждение", — сказала Волк.