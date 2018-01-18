В 2018 году увеличилось единовременное пособие по рождению ребенка

На 345 леев выросло в этом году единовременное пособие по рождению ребенка, оно составит 5645 леев.

В Минтруда и соцзащиты, предложившем повысить соцвыплаты, подсчитали: в 2018-м на свет появятся 35 тысяч младенцев, так что в госбюджете на эти цели было предусмотрено почти 2 миллиона леев.

Напомним, еще 2 года назад сумма пособия едва превышала 3 тысячи леев, но в 2016-м депутаты решили что поддержка государства для молодых родителей должна быть существеннее.