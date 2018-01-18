"По данным на 17 января, в общей сложности 9480 семей / 38939 человек были затронуты (действием вулкана — прим.)… и в настоящее время находятся в 30 центрах эвакуации", — говорится в сообщении.

В понедельник на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. Представители Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) заявили, что из-за выброса лавы города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла. Местные власти отменили занятия в школах региона, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные. Экстренные медицинские службы приведены в полную готовность на случай извержения. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.

В четверг Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) сообщил, что поток лавы продвинулся почти на 3 километра от вершинного кратера, передает РИА Новости.