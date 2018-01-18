Полиция задержала трех наркоманов в одном из гаражей Бельц

Сотрудники Северного управления Нацинспектората расследований задержали трех человек в возрасте от 28-ми до 32-ух лет, которые баловались наркотиками в одном из гаражей муниципия Бельцы. В ходе обысков полиция обнаружила запрещённые вещества и приборы для их употребления.

Несмотря на то, что молодых людей поймали с поличным, они утверждают, что ничего противозаконного не совершили.

Один из трех одурманенных утверждает, что попал под влияние наркозависимых знакомых, но ничем плохим не занимался. А вот второй, с неадекватным поведением, попытался скрыть свою личность.

Анализы показали, что все трое в момент задержания были под воздействием наркотиков. Подозреваемые остаются на свободе.

Если вина будет доказана им грозит штраф до 35 000 леев или год тюрьмы.