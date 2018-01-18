Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра, материалы передали следователям. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.

По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома. Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет.

"Афера основывалась на поддельных документах. "На бумаге" поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, были похищены около 7,6 миллиона рублей", — уточнил источник.

Подозреваемого уже задержали.

Хищения на Восточном

Строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел. Так, в декабре суд арестовал руководителя одного из подрядчиков, работавших на Восточном. Его обвиняют в получении взятки в миллион рублей.

Также в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаила Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. По версии следствия, их действия причинили ущерб бюджету на сумму 5,2 миллиарда рублей.

К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства Восточного, осудили уже 13 человек.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.