Ранее газета Nation сообщала, что в ночь на вторник в дом к россиянам на острове Пхукет ворвались грабители, которые удерживали их несколько часов и угрожали расправой. В итоге они заставили перевести на свой счет 100 тысяч долларов в биткоинах, а из дома украли три ноутбука, смартфон и паспорта. "Тхаи Рат" указывает, что все произошло днем в понедельник около 16.00, а сумма в биткоинах составила более 100 тысяч евро, передает РИА Новости

По словам пострадавших, 23-летнего россиянина и его 28-летней подруги, двое неизвестных ворвались в их квартиру в одном из кондоминиумов в районе Равай на Пхукете. Мужчины, говорившие по-русски, заявили паре из России, что являются офицерами российского национального Центрального бюро Интерпола, и что пострадавшие якобы объявлены Россией в международный розыск по обвинению в мошенничестве с биткоинами, сообщает газета.

Двое "полицейских" затем надели мешок на голову мужчине и завязали глаза женщине полотенцем, после чего в квартиру вошел третий человек, также говоривший по-русски без акцента, и потребовал пароли ноутбуков, принадлежащих паре, и пароли их криптовалютных счетов. В случае неподчинения он пригрозил ввести обоим россиянам наркотические средства и сдать их местной полиции, говорится в сообщении.

Получив пароли, преступники в течение пяти часов выполняли неизвестные операции на компьютерах жертв, после чего удалились, прихватив с собой один из ноутбуков. Уходя, преступники предупредили пострадавших, что в случае их обращения в таиландскую полицию им введут и подбросят наркотики, и они сами окажутся за решеткой. После ухода "сотрудников Интерпола" россияне обнаружили, что с их счетов исчезло более 100 тыс евро в биткойнах, сообщает издание.

Пострадавшие россияне побоялись пойти с заявлением в полицию в тот же день и решились на это только в среду, когда их знакомый соотечественник, волонтер таиландской туристической полиции, убедил их в том, что они подверглись нападению преступников, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам.

После подачи россиянами заявления в полицию Пхукета выяснилось, что ноутбук Apple, принадлежавший российской паре, в настоящее время находится на территории соседней с Таиландом Малайзии, сообщает "Тхаи Рат". Следствие по делу продолжается, говорится в сообщении.