Педофил из Новых Анен два года принуждал маленьких девочек к сексуальным отношениям и снимал на видео

21 год проведет в тюрьме 49-ти летний мужчина за то, что два года принуждал к извращённым сексуальным отношениям двух сестер 10-ти и 13-ти лет.

Надругательство над ними он снимал на видео. Девочек из неблагополучной семьи он нашел в Новых Аненах, и перевёз к себе ради утех. Прокуроры по особым делам собираются опротестовать решение первой инстанции - по их мнению, педофил должен провести за решеткой остаток жизни, пишет canal3.md

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