В феврале Игорь Додон отправится с визитом в Брюссель

Президент Игорь Додон намерен в феврале совершить визит в Брюссель. Он сообщил, что возможность организации такого визита в столицу Евросоюза обсудил в среду, 17 января, с руководителем Делегации ЕС в Молдове, дипломатом Петером Михалко. Президент отметил также, что на встрече "затронули вопросы внутренней и внешней политики РМ, ситуацию в регионе, двустороннее и многостороннее сотрудничество, основные цели и задачи на этот год". "Подчеркнул, что выступаю за взвешенную политику Республики Молдова в области внешних отношений. Молдавия должна сохранять и развивать партнерство с Евросоюзом, восстанавливая при этом хорошие отношения с Россией", - заявил Додон.

Додон побывал в Брюсселе в феврале 2017 г. Это был второй его зарубежный визит в качестве главы молдавского государства, после совершенного в январе визита в Москву. На протяжении прошлого года он побывал с рабочими визитами в России около десяти раз. Намеченный на декабрь 2017 г. визит в Брюссель не состоялся. Также на протяжении 2017 г. в Молдове не было с визитом ни одного президента иностранного государства, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/igor-dodon-sobiraetsia-v-fevrale-sovershit-vizit-v-briussel

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