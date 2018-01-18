Мы рады за Раду: Почему снегопад не стал для Кишинева бедой

Злопыхатели предрекали катастрофу, но город успешно справился с разгулом стихии.

Вряд ли кто-то из кишиневцев будет с этим спорить: город впервые за девять лет оказался готов к разгулу стихии на 100%: дороги были расчищены, работа общественного транспорта — на нарушена, выходы и выезды из многих дворов — свободны. В общем, картина наблюдается непривычная, ведь горожане, честно говоря, отвыкли от порядка в молдавской столице. А тут — такое...

Как пишиет kp.md, все отлично помнят фотографию, на которой либерал Дорин Киртоакэ с лопатой в руках разгребает снег. Но, задача мэра — решить проблему, направлять административный и прочие ресурсы в нужное русло, дабы жизнь горожан была максимально комфортной. Мэр — не коммунальщик, за лопату ему браться не обязательно. Главное — вовремя отдать распоряжение, своевременно принять меры — например, с вечера, как это было сделано Сильвией Раду. Ей не пришлось брать в руки лопату — она как эффективный менеджер правильно распределила ресурсы, и жители не почувствовали ни оранжевого кода, ни разгула стихии - они вовремя добрались на работу, они не преодолевали сугробы, не скользили по тротуарам.

«Это разве снегопад был? Вот завтра посмотрите! Ничего они сделать не смогут!» - писали злопыхатели накануне в социальных сетях.

Сейчас — молчат, потому что — будем откровенны — сказать нечего: город снова справился, хотя условия и были близки к экстремальным. Не было политических заявлений, не было никаких оправданий, которые то и дела звучали из уст Дорина Киртоакэ. Была просто организована работа. Это то, к чему мы не привыкли, и то, что несомненно только радует.

Привыкаем к хорошему, халтура в Кишиневе больше не пройдет, пишет kp.md