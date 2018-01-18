Масштабная операция против китайской мафии

Итальянская полиция провела масштабную операцию в рамках борьбы с китайской мафией.

Как сообщает euronews.com, были арестованы 33 человека. Преступная группа контролировала нелегальную торговлю на улицах крупнейших городов Европы, а также перевозку контрафактного товара - в частности, одежды, обуви и аксессуаров класса "люкс" - из Китая.

Расследование было открыто еще в 2011 году. Операцией под кодовым названием "Китайский грузовик" руководил Управление по борьбе с мафией Флоренции. В ней были задействованы 130 итальянских правоохранителей, а также их коллеги из Франции и Испании.

Всего 85% подделок поступают в Европу именно из Китая. Мировой объем контрафактной продукции превышает 1,7 триллиона долларов.