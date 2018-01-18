У граждан Молдовы на севере страны изъяли оружие

Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы у граждан Молдовы на севере страны.

Как сообщает Инфотаг, в рамках уголовного дела они провели в среду обыски в нескольких домах в селах Гримэнкэуць и Перерыта Бричанского района. В результате обысков были найдены ружья, гладкоствольное винтовки, пять оптических устройств и 101 патрон разного калибра.

Также в ходе обыска были обнаружены останки отстреленных животных - косули, кабана, зайца. В машине 25-летнего жителя села Перерыта был найден патрон для охотничьего оружия, что подтверждает незаконные действия подозреваемого.

Согласно имеющейся информации, гражданин использовал Jeep, зарегистрированный в Соединенном Королевстве, для незаконной охоты в приграничной зоне.

