Реставрация Органного зала почти завершена. ФОТО

Двухлетняя реставрация Органного зала подходит к концу. Рабочие уже демонтировали защитный забор, который окружал здание.

Мастера сохранили все детали, в соответствии с проектом, созданным более 100 лет.

Деньги на реставрацию выделило правительство Румынии. На проведение первого этапа реставрации они перечислили около миллион евро. Еще 600 тысяч выделили власти Молдовы.

Здание строили для Городского банка. Органным залом его решили сделать в 1973 году, а первый концерт здесь состоялся в 1978-ом.