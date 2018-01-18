На шести пропускных пунктах нарушена работа из-за непогоды

Работа ещё одного КПП нарушена из-за непогоды. Пропускной пункт Басарабяска-Виноградовка временно остановил свою деятельность из-за снегопадов. Таким образом, на юге страны временно не работают шесть КПП.

Около полудня КПП Чишмикиой-Долинское приостановил работу.

Непогода вносит коррективы в работу контрольно-пропускных пунктов страны. КПП Чадыр-Лунга-Новые Трояны, Мирное-Табаки и Этулия - Нагорное оказались временно закрыты. Как сообщает Пограничная служба Молдовы, это связано с отключением света на украинской стороне.

Водителей, которые планировали пересечь границу в этих районах, просят направиться пропускным пунктам, расположенным поблизости.

Ранее сообщалось, что из-за перебоев с подачей электроэнергии на Украине, КПП Джурджулешты-Рени и Чадыр-Лунга Малоярославец оказались временно закрыты.

Отметим, сильные снегопады ожидаются на территории Украины весь день. Также от непогоды страдают жители соседней Румынии. Там из-за обильных осадков закрыли несколько национальных трасс

В Молдове продолжает действовать оранжевый код метеоопасности в связи со снегом.





