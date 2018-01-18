Немецкие ученые Тобиас Шнайдер и Клаус-Кристиан Карбон из Бамберга провели необычный эксперимент. 300 участников должны были поделиться своими впечатлениями о селфи. Ученые показывали портреты людей в трехмерном изображении, выполенные с учетом наиболее популярных ракурсов селфи, и спрашивали, какое впечатление производят люди, изображенные на них. Особое внимание уделялось таким критериям, как привлекательность, интеллигентность и уверенность.
К идее данного исследования психологов подтолкнуло изучение художественных портретов. Оказалось, что на многих картинах можно увидеть именно правую половину лица модели. Тогда немецкие ученые решили проверить, существуют ли особенности, связанные с разными сторонами лица, на современных селфи, передает dw.com.
Психологи пришли к выводу, что селфи получаются особенно привлекательными, если камера направлена на левую сторону лица. Если на селфи видна правая сторона лица, человек выглядит более интеллигентным и готовым оказать помощь. Хотя данные эффекты наблюдались у обоих полов, у женщин они были выражены сильнее. На селфи с правой половиной лица женщины также казались участникам эксперимента более приветливыми. Мужчины, демонстрирующие правую сторону своего лица на селфи, выглядели более приятными и симпатичными.
Контекст
Точного объяснения найденных эффектов пока еще нет. Психологи предполагают, что селфи, снятые сбоку, выглядят более выигрышно, так как они могут скрыть асимметрию лица, делая внешность более притягательной. По словам Шнайдера, привлекательность левой половины лица можно объяснить тем, что на ней наш мозг различает эмоции гораздо лучше, чем на правой половине. Однако непонятно, почему выявленные эффекты были особенно ярко выражены для женщин.
В интервью DW Тобиас Шнайдер отмечает, что психология продвинулась в понимании причин, по которым люди делают селфи. Однако ученые до сих пор не располагают научными сведениями о том, что влияет на наше восприятие селфи.
Какое селфи улучшит шансы
Идеального селфи не существует, уверен Шнайдер. Однако результаты эксперимента могут помочь пользователям социальных сетей делать наиболее оптимальные и удачные селфи.
Вот подсказка от ученых из Бамберга. Камера, направленная на правую половину лица, поможет создать интеллектуальный образ. Селфи с левой стороны лица может усилить привлекательность и улучшить шансы найти партнера на сайте знакомств. Снимая селфи сбоку и сверху, можно визуально сбросить до 15 килограммов. Такой поворот камеры прячет шею, вытягивает лицо и стройнит.
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авторы издания DW