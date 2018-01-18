Павел Филип распорядился привлечь все ресурсы для восстановления подачи электроэнергии

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям премьер Павел Филип потребовал привлечь все средства, чтобы быстрее восстановить подачу электроэнергии.



"Компания Union Fenosa, которая тщательно считает все свои расходы, сократила до минимума число бригад чрезвычайного реагирования. Когда в апреле прошлого года выпал снег, им понадобился месяц, а то и полтора на ремонт электросетей. Такого в 21 веке мы не можем себе позволить", сказал премьер-министр Павел Филип.



Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что работы по расчистке дорог от снега ведутся в усиленном режиме.



"Сложности возникли, к примеру, на участке дороги Бельцы-Крива. Некоторые водители грузовиков не перешли на зимние шины", сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Полиция проверяет состояние автомобилей и общественного транспорта.



"Школьные автобусы у нас на особом контроле, коллеги постоянно проверяют их состояние", отметил министр внутренних дел Александр Жиздан.



Из-за неблагоприятных метеоусловий в республике закрыли 47 учебных заведений.

В кишиневский аэропорт шесть самолетов прибыли с опозданием. Еще два рейса пришлось ненадолго задержать.





