Рада приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Украинский парламент принял во втором чтении законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Впервые в украинском законопроекте Россия названа страной-агрессором.

За законопроект проголосовали 280 народных депутатов, против - 36, воздержались двое.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем", - прокомментировал решение депутатов президент Украины Петр Порошенко, напомнив, что Верховная Рада приняла законопроект по его инициативе, пишет ВВС.

"Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины", - заявил он.

Ко второму чтению депутаты предложили 673 поправки. Парламенту понадобилось три дня на их рассмотрение.

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения.

"Порошенко заявил, что он [закон] позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение, - сказал он. - Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу".

Суть законопроекта

Законопроект о реинтеграции Донбасса называет Россию страной-агрессором, а территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявляет "временно оккупированными".

Также в законопроекте фиксируется порядок руководства мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны на этих территориях. Теперь силовиками будет управлять не штаб антитеррористической операции (АТО), подконтрольный Службе безопасности Украины (СБУ), а Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

Боевые действия, которые продолжаются в регионе с апреля 2014 года, в законопроекте называются не антитеррористической операцией, а "мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, по сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Главной целью государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями, согласно документу, является их освобождение и установление конституционного строя и территориальной целостности.

Парламент Украины одобрил законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении 6 октября 2017 года. Тогда документ был принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

В Москве законопроект неоднократно критиковали. Так, российский представитель в контактной группе Борис Грызлов подчеркивал, что документ "полностью противоречит минским соглашениям, еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс".

Идею признать Россию страной-агрессором на законодательном уровне в Москве называли "публичными бездоказательными инсинуациями". Российские власти категорически отрицают какую-либо причастность к конфликту на востоке Украины.