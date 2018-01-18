Столичным церквям для освящения доставят 70 тонн воды

В Крещение сотрудники предприятия Apă-Canal Chișinău, бесплатно доставят в кишиневские церкви в общей сложности 70 тонн питьевой воды.

На протяжении двух дней, 18 и 19 января, поставщик доставит 18 тонн воды в Монастырь Святого Феодора Тирона (Чуфлинский монастырь). Доставленная вода будет помещена в специально оборудованный резервуар, где затем она будет освящена, передает noi.md.

С 8.30 до 16.00 12 тонн воды завезут в Храм Всех Святых на улице Димо, 2. В церковь Святой Феодоры из Сихлы, расположенной на ул. Пушкина, 20, две автоцистерны завезут по 10 тонн воды между 8.30 и 16.00. Между 9.00 и 14.00 Apă-Canal Chișinău поставит 20 тонн воды и на Ботанику, в Церковь имени Всех румынских святых.

Цистерны с водой разместят во дворах церквей, и после освящения каждый верующий сможет набрать необходимое количество святой воды.