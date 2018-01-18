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В Нидерландах объявили высший уровень чрезвычайного положения
// фото: 112 Украина
15:09, 18 Jan 2018
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В Нидерландах в связи с непогодой объявлен высший уровень чрезвычайного положения. Об этом со ссылкой на местное издание сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

"В Нидерландах объявлен красный (самый высокий) уровень чрезвычайного положения. Железнодорожное сообщение в стране приостановлено", – написал он.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах в связи с непогодой отменены более 200 авиарейсов и затруднено курсирование поездов между городами. 




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