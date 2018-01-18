Из-за сильных снегопадов в Румынии заблокированы дороги

Из-за метели и сильного ветра в Румынии закрыты десятки школ, несколько главных дорог в разных частях страны. Десятки тысяч людей остались без света. Также в четверг, 18 января, закрылись порты в восточной части страны.

По данным министерства внутренних дел страны, около 32 тысяч человек остались без электричества в 13 округах по всей Румынии. Также несколько дорог были закрыты на ночь на юго-западе и юге Румынии, передает korrespondent.net.

Сообщается, что службам удалось спасти 22 человека, которые застряли в автобусе из-за сугробов в регионе Галац в восточной Румынии.

В северо-восточной Румынии, где тысячи людей остались без электроэнергии, снегопады не прекращаются.

Начальник транспорта страны сообщил, что черноморские порты в восточной Румынии были закрыты сегодня, 18 января, из-за сильных порывов ветра.