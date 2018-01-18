Украина ошибочно внесла Эстонию в список офшоров

Правительство Украины по ошибке включил Эстонию в список офшорных зон. Такое заявление сделал глава Министерства внутренних дел Эстонии Свен Миксер на пресс-конференции в четверг, 18 января, пишет ERR.ee.

По его словам, Эстония по ошибке оказалась в украинском списке офшорных зон, поскольку правительство Украины неправильно интерпретирует закон о налоге на прибыль.

В то же время Миксер отметил, что одним из оснований для включения в список стало налогообложение предпринимательских доходов на 5% ниже, чем в Украине. Однако глава МИД считает, что действующий в Эстонии 20% налог при распределении дивидендов даже выше украинского, передает korrespondent.net.

"Подобная налоговая система не позволяет скрывать налоги или уклоняться от них. Мы обратились по этому вопросу посредством украинского посольства к президенту, министру финансов и экономическому советнику премьер-министра Украины", – заявил Миксер.

По его словам, такое решение правительства Украины вредит отношениям и двухсторонней экономической связи.

Как известно, Украина в конце прошлого года включила Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании.