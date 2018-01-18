В Гагаузии отменены междугородние рейсы

Из-за непогоды в Гагаузии многие междугородние рейсы отменены. Транспорт, который все же ходит, идет с опозданием.

По словам менеджера комратской автостанции Владимира Чебана, цитируемого gagauzinfo.md, часть утренних рейсов была отменена. Транспорт, который все же ходит, идет с опозданием. В целом движение автотранспорта по национальным дорогам осуществляется. Дорожные службы работают в усиленном режиме, но на некоторых участках уже не справляются.

«Часть утренних рейсов из Вулканешт, Копчака, Тараклии и Кишинева в направлении Комрата была отменена. Из-за сильного шквалистого ветра тяжелыми автобусами управлять становится очень сложно, из-за чего не все водители рискуют выйти на маршруты. На дорогах сильный ветер, ветер. Видимость серьезно упала. Водители стараются ехать с небольшой скоростью. Транспорт, который ходит, идет с опозданиями. Да и в целом пассажиров немного. Люди стараются не выезжать в такую погоду, за исключением тех, у кого срочные дела», - заявил Владимир Чебан для gagauzinfo.md.

Как сообщает МОЛДПРЕС, ситуация в Гагаузии обсуждалась сегодня на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям автономии. Члены КЧС обсудили состояние дел на каждом участке в регионе, распорядились о ряде мер и заявили, что пока ситуация в регионе находится под контролем. Кроме того, власти призвали местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости, а в случае таковой соблюдать правила зимней езды.

Государственная гидрометеорологическая служба оставила в силе оранжевый код метеопасности в связи с мокрым снегом. По данным синоптиков, южный циклон принес обильный снегопад, налипание снега и заносы на дорогах. Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 15–20 метров в секунду.