Ученые Манчестерского университета выяснили, что все микроволновые печи в Европе выпускают столько же углекислого газа, сколько семь миллионов автомобилей. По мнению исследователей, неэффективное их использование способствует глобальному потеплению. Об этом сообщает издание The Guardian.
Исследователи определили количество выбросов диоксида углерода на каждом из этапов производства и эксплуатации СВЧ-печей, а также при их утилизации. По их оценкам, 19 микроволновок в течение года способствуют выделению в атмосферу парникового газа такого же объема, сколько выделяет один автомобиль.
Однако ученые утверждают, что объем автомобильных выбросов в одной только Великобритании в 10 раз превышают количество углекислого газа, выбрасываемого при использовании всех СВЧ-печей в европейских странах. Кроме того, энергия затрачиваемая при приготовлении пищи в микроволновках меньше, чем при других формах тепловой обработки.
Тем не менее специалисты рекомендуют отключать печи сразу после использования, чтобы электричество не тратилось на дополнительные функции — например, электронные часы, передает Лента.ру.
Как отмечают исследователи, продолжительность жизни микроволновок за последние 20 лет уменьшилась почти на семь лет. Ожидается, что к 2020 году на помойку будет выброшено около 16 миллионов устройств. Это также способствует увеличению объемов парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, и усилению темпов глобального потепления.
Комментарии
- Искусственный разум нашел лекарство от малярии в зубной пасте
- Названа причина гибели ацтеков
- Советы ученых: как сделать удачное селфи
- Ученые рассказали, каким регионам Земли угрожает астероидный апокалипсис
- На видео показали "движение" мысли через мозг
- На Сицилии нашли руины античного города возрастом 2700 лет
- Составлена карта движения 10 тысяч звезд в центре Галактики
- В Мексике дайверы нашли реликвии майя
- Названы сроки необратимого вымирания млекопитающих
- Найден крупнейший подводный «портал в иной мир»
- Ксенофон Ульяновский, отец министра иностранных дел, отказался рассматривать дело Шора
- Молдова борется с непогодой: итоги дня
- Дело директора столичного интерната, обвиняемого в торговле людьми, передали в суд
- Влад Филат получил подарки на 300 миллионов леев за помощь в получении контроля над Banca de Economii
- Водители помогали друг-другу во время снегопада на трассе Кишинев-Бендеры
- Снежный коллапс: что сейчас происходит в Молдове
- Снежное испытание для водителей: ситуация на дорогах страны
- Брижит Бардо высказалась о сексуальных домогательствах
- Кишинев во власти снежной стихии. ФОТО
- Микроволновки признали опасными для человечества
- СМИ узнали, какое наследство оставил жене и дочери Михаил Державин
- Незаконный бизнес с автомобильными запчастями главы советников Усатого
- Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты
- Хирург, оставлявший свои инициалы на печени пациентов, избежал тюрьмы
- В Пакистане второй день идут протесты после изнасилования и убийства шестилетней девочки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW