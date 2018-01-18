Первого замороженного человека могут оживить в ближайшие 10 лет

Ученые из Мичиганского Института Крионики заявили, что скоро криоционисты смогут возвращать к жизни людей, чьи тела ранее были заморожены. Об этом пишет Daily Star.

По словам президента института Денниса Ковальски, уже в ближайшие 10 лет ученые смогут вернуть к жизни один из трупов, замороженных с помощью физики низких температур.

В декабре Ковальски сам заявил о намерении заморозить всю свою семью и заплатил за это $140 тыс. 49-летняя жена Мария и их три сына будут храниться после своей смерти в чане жидкого азота.

Ученый отмечает: "Если 100 лет назад крионика была чем-то непостижимым для человека, то сейчас мы это принимаем как должное".

Процесс замораживания должен начинаться, как только пациент умирает, чтобы предотвратить повреждения мозга. Во время процедуры тело охлаждают в ледяной бане, чтобы постепенно уменьшать температуру. Затем эксперты сливают кровь и заменяют ее на антифриз, чтобы остановить появление в организме вредных кристаллов льда.

В Мичиганском институте уже записано около 2000 людей, которые желают быть замороженными после смерти. Сейчас фирма заморозила 160 пациентов в специальных средствах с раствором азота. Всего в мире хранится не менее 370 крионированных людей, пишет УНИАН.







