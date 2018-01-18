И смех, и грех! В Бельцах песок разбрасывают лопатами из движущегося грузовика. ВИДЕО

В Бельцах противогололедный реагент разбрасывается рабочими лопатами прямо из грузовика. Один из очевидцев снял на видео как двое работников ЖКХ на ходу разбрасывают песок по дороге.

Заметно, что песок ложится неравномерно, куда попало, а работники ничем не защищены, находясь в кузове движущегося грузовика.

Таким образом, отмечается не только низкая эффективность их деятельности, но и риск для здоровья и жизни этих людей.

Более того, они также создают неудобства для участников дорожного движения. Водителю одного из автомобилей, который двигался навстречу.

Пришлось притормозить, чтобы не получить лопату песка на капот.