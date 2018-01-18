Решил пошутить над дворниками, а получилось над полицейскими. Канадец слепил снежный автомобиль

33-летний канадец из Монреаля Симон Лаприс слепил на обочине снежный автомобиль. Оказалось, что там парковаться нельзя.

Он рассказал изданию Buzzfeed, что увлекается дизайном и решил повеселить дворников.

На этой улице нельзя парковаться во время уборки снега в городе, поэтому "снеговик" привлек внимание полицейских, пишет nv.ua

Они оценили шутку и оставили автору записку.

"Вы сделали наш вечер!" - написали они.