Датская компания разработала нейросеть, которая диагностирует сердечный приступ по телефону

Датские ученые разработали нейронную сеть Corti Signal, которая отслеживает малейшие сигналы для диагностики сердечного приступа.

Новый искусственный интеллект ориентируется на такие проявления инфарктов, которые большинство операторов на скорой просто не могут отследить, пишет Interesting Engineering.

Corti Signal в режиме реального времени анализирует информацию и буквально за секунды определяет диагноз. Эта программа способна не только слушать и анализировать вербальную информацию, но и отслеживать дыхание пострадавшего.

"Диалоги - это кладезь информации. Мы разработали множество глубоких нейронных сетей, которые обращаются непосредственно к звуковому потоку и извлекают наиболее важные данные. Чем выше качество этих возможностей, тем лучше наши предсказания", - отмечают разработчики.

Отмечается, что даже опытный диспетчер службы медицинской помощи может распознать сердечный приступ в 73% случаев. Правильность диагнозов Corti Signal подтверждается в 95% ситуаций, пишет nv.ua

"Это нововведение потенциально может изменить способ обработки экстренных вызовов в службах неотложной медицинской помощи", - считают датские медики.