Visa добавила в платежные карты сканер отпечатка пальца

Пилотный проект Visa в США позволяет использовать сканер отпечатков пальцев на картах для аутентификации транзакций.

Тестирование сканеров началось совместно с Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus, сообщается на официальном сайте Visa.

"Среди всех предложенных вариантов биометрической идентификации распознавание отпечатков пальцев получило самый высокий отклик (50%) как желаемое средство аутентификации для подтверждения платежей в магазинах", - отмечается в заявлении Visa.

Пользователю необходимо будет зарегистрировать свои биометрические данные в системе. В компании утверждают, что в целях защиты информации клиента отпечаток будет храниться только на карте.

Владелец Visa будет прикладывать палец к чипу-сканеру, встроенному в саму карту. При удачном подтверждении транзакции индикатор на карте загорится зеленым цветом, при несовпадении отпечатка — красным. Если палец не приложили, то будут использованы традиционные методы подтверждения — ПИН-код или подпись на чеке, сообщает nv.ua

"Мир быстро движется к тому будущему, в котором не будет паролей, поскольку потребители стали понимать, как биометрические технологии могут облегчить их жизнь", — сказал глава отдела глобальных торговых решений Visa Джек Форестелл.

Он отметил, что пилотный проект вместе с кредитной организацией Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus стартует в начале 2018 года, однако его точные сроки Visa не указывает.