Влад Филат получил подарки на 300 миллионов леев за помощь в получении контроля над Banca de Economii

Подарки и услуги на общую сумму 300 миллионов леев получил экс-премьер Влад Филат от бизнесмена Илана Шора, которому помог получить контроль над Banca de Economii. Новые подробности содержатся в мотивировочной части вердикта Высшей судебной палаты, опубликованной в Ziarul de Gardă.

В документе описаны сделки между Шором и Филатом и их договоренности. В частности, экс-премьер летал самолетами авиакомпании Шора в Париж, Женеву, Манчестер, Киев и Бухарест. Сопровождали его однопартийцы и члены семьи. В их числе - Анжела Гонца и депутат Вадим Пистринчук.



Кроме того, Филат получил от Шора в подарок шесть автомобилей, в том числе "Порше" и "Тойоту Лэнд Крузер". А еще - банковскую карту, на которой было 2 млн 600 тысяч леев. В материалах дела указано, что сделки оформляли через посредников.



Взамен Влад Филат убедил тогдашнего вице-министра финансов Виктора Барбэнягрэ разрешить компаниям Шора получить 22% акций Banca de Economii. В сентябре 13 года Нацкомиссия по финансовому рынку зарегистрировала эмиссию акций на сумму 80 с лишним миллионов леев. Как следствие, государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.



Вердикт Коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты был опубликован в среду. Судьи отклонили запрос адвокатов экс-премьера и оставили приговор в силе.

Летом 2016 года Филата приговорили к девяти годам тюрьмы за пассивную коррупцию и извлечении выгоды из влияния.





