Дело директора столичного интерната, обвиняемого в торговле людьми, передали в суд

Дело директора столичного интерната №3, которого обвиняют в торговле людьми, передали в суд.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в 2017 году преподаватель познакомил своего сообщника- предпринимателя с 14-летним подростком и получил за это деньги.

Бизнесмен встречался с несовершеннолетним в съемной квартире и принуждал его к сексу.

Обоих мужчин задержали в конце сентября прошлого года. Им грозят пожизненные тюремные сроки.