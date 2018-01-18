Молдова борется с непогодой: итоги дня

Почти 300 населенных пунктов в 20-ти районах страны сегодня остались без света. 27 местных дорог в шести районах - под заносами. Закрыт участок национальной трассы между Новыми Аненами и Каушанами. А на трассе Кишинев-Леушены ввели ограничения для крупнотоннажного транспорта - там сегодня застряло несколько грузовиков.

За день в стране произошло 65 аварий, в которых пострадали 11 человек. У села Шерпены Новоаненского района перевернулся микроавтобус, который вез рабочих. На трассе Кишинев-Дубоссары в аварию попал рейсовый микроавтобус с пассажирами. В Ниспоренском районе в кювет занесло два автомобиля.



На дороги еще ночью вывели 330 единиц спецтехники.



"Как пошел снег, бригада из Ниспорен работает без перерыва. Дороги расчищают, но природе противостоять тяжело", - сказал сотрудник "Drumuri Nisporeni" Тудор Попа.



В Правительстве созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что на расчистку дорог бросили все силы.



"Сложности были. Например, на дороге Бельцы-Крива. Во многом проблемы возникли из-за водителей грузовиков, которые не сменили покрышки на зимние. Есть сложности на нескольких участках трассы Кишинев-Леушены", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Глава кабмина потребовал как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.



"Компания Union Fenosa, которая тщательно планирует расходы, сократила число ремонтных бригад до минимума. После апрельского снегопада им потребовалось полтора месяца на ремонт электросетей. В 21 веке мы не можем себе такого позволить", - сказал премьер-министр Павел Филип.



На границе закрыто четыре КПП - Чадыр-Лунга-Малоярославец, Чадыр-Лунга - Новые Траяны, Мирное-Табаки и Этулия-Нагорное. Причина - перебои в подаче электроэнергии в приграничных районах Украины.



Из-за непогоды в республике закрыли 47 учебных заведений. В кишиневском аэропорту отменили пять рейсов, еще несколько задержали.



"В расчистке взлетно-посадочных полос и перрона занято 30 единиц техники. Работаем в две смены. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы полностью восстановить работу аэропорта", - отметил директор аэропорта Петру Жардан.



Завтра, по прогнозам синоптиков, немного потеплеет. А затем столбики термометров снова опустятся ниже нуля. В субботу местами возможен мокрый снег.





