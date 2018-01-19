Gas Natural Fenosa может уйти с рынка Молдовы

Испанская компания Gas Natural Fenosa сворачивает бизнес в Молдове. Она выставила на продажу свои проблематичные активы, после пересмотра всех имеющихся, утверждают испанские СМИ.

Gas Natural Fenosa работает на нашем рынке 18-ть лет. Она обслуживает более восьмисот тысяч потребителей посредством двух филиалов в центре и на юге страны, включая Кишинев.

Администрация компании в Молдове не подтверждает продажу, однако говорят, что такой интерес есть. В пресс-релизе фирмы отмечено, что сейчас решается вопрос с властями относительно накопленных в результате сдерживания тарифов долгов.