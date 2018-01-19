Победившая рак девочка погибла под колесами автомобиля

Трагедия произошла в канадском Торонто. Пятилетняя Камила Торкато, которая с двух лет боролась с раком, погибла под колесами пустого внедорожника, съехавшего с ручного тормоза. Врачи ничем не смогли помочь малышке, она скончалась в больнице, сообщает Toronto Star.

У Камилы обнаружили рак сразу несольких внутренних органов, когда девочке было два года. На протяжение двух лет ребенок боролся со смертельным заболеванием. Девочка проходила курсы химиотерапии и непростые операции. Родители называли ее бойцом.