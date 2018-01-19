Фура без тормозов пролетела по дороге и врезалась в дом. ВИДЕО

Фура без тормозов пролетела по дороге в Геленджике и врезалась в дом.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Октябрьской и Кирова.

Не исключено, что у грузовика, груженного цементом, отказали тормоза.

Как видно на кадрах видеозаписи, столкнувшись с первым автомобилем, фура вылетела на перекресток, где протаранила вторую легковушку.

Однако это не помешало грузовику продолжить движение на огромной скорости.

"Предварительная причина ДТП – отказ тормозов у грузового автомобиля. На перекрёстке с улицей Луначарского водитель большегруза выехал на встречную полосу с целью минимизации ущерба, во избежание столкновения с автомобилями, стоящими на перекрёстке. После возвращения на свою полосу движения водитель предпринял попытку остановки автомобиля о дорожное ограждение, т.к. на тротуаре на тот момент не было пешеходов", - сообщили РЕН ТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в результате случившегося за медицинской помощью обратились двое пострадавших, пишет ren.tv

Сотрудники правопорядка выясняются все обстоятельства и причины инцидента.